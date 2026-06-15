В Национальном парке в Ульяновской области родился солнечный орленок

Россиянам предложили выбрать имя для птенца солнечного орла

В Национальном парке «Сенгилеевские горы» в Ульяновской области родился солнечный орленок, сообщает Telegram-канал «Президентский фонд природы».

Птенец солнечного орла Белогора и солнечной орлицы Гилеи появился на свет 7 июня.

«Малыш активен, отличается хорошим аппетитом, за ним присматривает мать», — говорится в сообщении.

Желающие смогут следить за птенцом с помощью дистанционной камеры, установленной в рамках проекта «Пернатые хищники в прямом эфире».

Также россиянам предложили выбрать имя для птенца.

Напомним, солнечный орел занесен в Красную книгу России и Ульяновской области. По данным за 2025 год, всего на территории Ульяновской области обитает около 160 пар солнечных орлов.