В «Единой России» пообещали помочь девушке, в чьей квартире прописались 57 человек

«Единая Россия» поможет разобраться в истории дистанционной прописки в Екатеринбурге

Партия «Единая Россия» поможет разобраться в истории девушки из Екатеринбурга, в чьей квартире через «Госуслуги» дистанционно прописались 57 человек из Ингушетии, сообщил в своем Telegram-канале руководитель ЦИК партии, координатор проекта «Историческая память», депутат Госдумы Александр Сидякин.

Он отметил, что также в квартире приходят счета за коммунальные услуги на 50 тыс. рублей.

«Часть этих мифических жильцов обратилась в уральское подразделение Пенсионного фонда, чтобы получить пособия на 85 детей», — добавил Сидякин.

Депутат подчеркнул, что он направил депутатский запрос в Следственный комитет, чтобы возбудить уголовное дело и найти виновных.