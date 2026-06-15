Врач назвала частую ошибку в уходе за кожей летом

Врач Миргазова: жирная кожа, так же как и сухая, требует увлажнения

Жара, прямые солнечные лучи, кондиционеры и загрязненный воздух становятся серьезным стрессом для кожи летом и могут провоцировать воспаления, жирный блеск и раздражение. В теплое время года стоит отказаться от тяжелых питательных формул, сократить использование плотных текстур и агрессивных отшелушивающих средств. Такой совет в интервью РИАМО дала кандидат медицинских наук, заведующая отделением косметологии клиники «Галактика» Ольга Миргазова.

«Существует распространенная ошибка у женщин: пренебрегать увлажнением, думая, что жирной коже оно не нужно. Однако недостаток влаги провоцирует еще большую выработку кожного сала, усугубляя проблемы», — отметила специалист.

Она также порекомендовала отказаться от многослойного ухода в пользу минимализма. При стойких покраснениях, пигментации и расширенных порах, по ее словам, помогают аппаратные методы: IPL-терапия, BBL-лазерные шлифовки или криотерапия.

Управляющая бьюти-пространством Faceology Наталия Ямазаки до этого говорила, что для защиты кожи от солнца в городских условиях достаточно использовать средства с SPF 30, а для активного отдыха на солнце или в горах — SPF 50+.

Эксперт посоветовала обращать внимание на фильтры в составе солнцезащитных кремов. Они могут быть физическими или химическими, а так же комбинированными.

Ранее косметолог рассказала, как метаболизм влияет на внешность.