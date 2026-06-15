Мужчина ушел из дома и три года жил в лесу

OC: в Индонезии мужчина три года выживал в джунглях в одиночестве

В Индонезии спасли мужчину, который почти три года считался пропавшим без вести это время жил в джунглях, пишет Oddity Central.

Мужчину по имени Айи Солехудина обнаружили местные жители. После сильных дождей они осматривали русло реки и заметили на покрытом мхом камне истощенного мужчину. По словам очевидцев, он выглядел дезориентированным, с трудом говорил и едва мог передвигаться самостоятельно.

Спасатели вынесли мужчину из леса на носилках и доставили в полицейский участок для установления личности. Позже родственники подтвердили, что найденный мужчина действительно является членом их семьи, который исчез почти три года назад.

Семья рассказала, что мужчина страдал психическими расстройствами, и он часто уходил один в лес. Во время одного из таких походов Айи не вернулся домой.

Родственники неоднократно организовывали поиски и получали сообщения о том, что мужчину видели в разных районах, однако каждый раз он успевал снова скрыться в джунглях до их приезда.

Точное время, которое индонезиец провел в лесу, неизвестно. Сейчас он находится под наблюдением врачей и проходит курс восстановления.

Ранее мужчина рассказал, что четыре года живет в пещере, отказываясь жениться и работать.