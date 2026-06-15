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Общество

Россиянам напомнили об их праве на пять дней отпуска по одной причине

Минтруд напомнил россиянам о праве на пять дней предсвадебного отпуска
Shutterstock/FOTODOM

Россияне вправе взять до пяти дней отпуска за свой счет для подготовки к свадьбе, и у работодателя нет возможности им в этом отказывать. Об этом напомнило российское Министерство труда в своем канале на платформе Макс.

«Летом традиционно начинается сезон свадеб», — обосновали в Минтруде актуальность своего разъяснения.

Чтобы воспользоваться правом на предсвадебный отпуск, достаточно письменного заявления. Эти дополнительные выходные не уменьшают продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска.

Правило действует даже для тех, кто устроился в компанию недавно, но тем, кто еще не прошел испытательный срок, следует помнить, что взятые на подготовку к свадьбе отпускные дни в него не войдут — то есть испытание продлится дольше.

По Трудовому кодексу РФ ежегодный основной оплачиваемый отпуск полагается всем сотрудникам без исключения. Его стандартная продолжительность — 28 календарных дней, причем работник вправе разделить этот период на части по согласованию с работодателем. Право на первый отпуск на новом месте возникает через полгода непрерывной работы, но по договоренности сторон отдохнуть можно и раньше.

Ранее выяснилось, что россиянам неважна финансовая выгода при планировании отпуска.

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