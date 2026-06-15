Названы мужчины, которые становятся хорошими отцами

Хорошими и ответственными отцами чаще всего становятся мужчины, которые в детстве сталкивались с травматичным опытом. Об этом газете «Известия» сообщил психолог Юрий Кудрявцев.

«Например, родители конфликтно развелись, а папа потом не появлялся в жизни ребенка: либо сам отказался, либо мама не давала общаться», — подчеркнул эксперт.

По его словам, подобные детские воспоминания подталкивают мужчин более внимательно относится к собственному ребенку даже после развода. Отцы с таким опытом не хотят, чтобы их дети переживали то, что они сами испытывали в таком возрасте.

При этом психолог отметил, что если отец не принимает участие в воспитании, мальчик может вырасти нормальным мужчиной. Однако для этого необходимо, чтобы мама не настраивала его против папы и не культивировала чувство вины за всех мужчин. В противном случае ребенок может вырасти несамостоятельным и зависимым от матери. Кроме того, он будет испытывать сложности при общении с женщинами.

Трансформационный психолог Юлия Столярова до этого предупреждала, что попытка сохранить брак ради общих детей выглядит благородно лишь на первый взгляд. На самом деле, по ее словам, для ребенка опасен не развод, а хроническое напряжение в семье, провоцирующее тревожность и чувство вины.

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