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Общество

Обезьяна украла сумку с деньгами и начала раскидывать купюры

В Индии обезьяна украла сумку с деньгами и разбросала их с дерева

В индийском городе Буландшахр обезьяна украла сумку с крупной суммой денег и разбросала банкноты с дерева, пишет The Indian Express.

Инцидент произошел, когда мужчина пришел в суд по вопросам регистрации земельных документов. При себе у него было 200 тысяч рупий, которые он перевозил вместе с помощником адвоката.

В какой-то момент обезьяна внезапно схватила сумку с деньгами и забралась с ней на ближайшее дерево ним. Там она начала вытаскивать купюры и разбрасывать их сверху, устроив хаотичный «дождь из денег».

Очевидцы сняли происходящее на видео, и ролик быстро разошелся по соцсетям. Люди внизу сначала не поняли, что происходит, но когда увидели, что с дерева падают настоящие банкноты, началась настоящая суматоха.

Позже выяснилось, что часть купюр была унесена или потеряна, и примерно 40 тысяч рупий так и не удалось вернуть.

Ранее обезьянке Панчу собрали 43 млн иен пожертвований.

 
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