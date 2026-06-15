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Диетолог предупредил, кому нельзя есть яичницу и омлет

Диетолог Поляков: людям с аллергией на яйца нельзя есть яичницу
Shutterstock

Некоторым людям стоит исключить из рациона питания яичницу и омлет, ключевым противопоказанием является индивидуальная непереносимость куриных яиц. Об этом в беседе с aif.ru рассказал врач-диетолог и эндокринолог Антон Поляков.

«Всем, у кого нормальная переносимость яиц, есть яичницу и омлет, безусловно, можно. Нельзя тем, у кого есть аллергическая реакция. При этом бывает реакция именно на белок, а у кого-то на желток», — уточнил эксперт.

Людям без аллергии он посоветовал есть эти блюда в ограниченном количестве, поскольку жареные яйца менее полезны для здоровья, чем вареные. При этом снизить вред можно за счет использования хорошей посуды и минимального количества масла.

Поляков добавил, что в целом яйца могут улучшить структуру печени и головного мозга, нормализовать жировой обмен и отток желчи.

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина до этого говорила, что яичницу стоит готовить на воде или кокосовом масле с добавлением овощей либо зелени, чтобы сделать блюдо полезнее. Она подчеркнула, что яйца являются суперфудом. Они богаты белком, необходимым для мышц, кожи, костей, иммунной системы и не только, а также холином и витамином D.

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