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Общество

Альпинистка не выжила в камнепаде при спуске с К2

Покорившая K2 альпинистка из Китая не выжила в капнепаде при спуске с горы
Art Wolfe/Global Look Press

Китайская альпинистка не выжила в камнепаде во время спуска со второй по высоте горной вершины Земли К2. Об этом сообщает The Tourism Times.

По имеющимся сведениям, камнепад настиг китаянку Гуань Цзин между первым промежуточным лагерем и базовым лагерем на маршруте через отрог Абруцци. 15 июня альпинистка в составе группы из более 30 человек успешно взошла на вершину.

В материале отмечается, что маршрут между первым промежуточным лагерем и базовым лагерем известен высокой опасностью камнепадов.

В настоящее время альпинисты ведут поиски тела женщины.

Гора K2 (Чогори), расположенная в Каракоруме на границе Пакистана и Китая, имеет высоту 8 614 метров и уступает по этому показателю лишь Эвересту (Джомолунгме).

12 мая сообщалось, что блогер Виктория Боня со слезами на глазах отменила восхождение на гору К2.

Ранее Непал ужесточил правила восхождения на Эверест.

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