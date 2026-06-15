Альпинистка не выжила в камнепаде при спуске с К2

Китайская альпинистка не выжила в камнепаде во время спуска со второй по высоте горной вершины Земли К2. Об этом сообщает The Tourism Times.
По имеющимся сведениям, камнепад настиг китаянку Гуань Цзин между первым промежуточным лагерем и базовым лагерем на маршруте через отрог Абруцци. 15 июня альпинистка в составе группы из более 30 человек успешно взошла на вершину.
В материале отмечается, что маршрут между первым промежуточным лагерем и базовым лагерем известен высокой опасностью камнепадов.
В настоящее время альпинисты ведут поиски тела женщины.
Гора K2 (Чогори), расположенная в Каракоруме на границе Пакистана и Китая, имеет высоту 8 614 метров и уступает по этому показателю лишь Эвересту (Джомолунгме).
12 мая сообщалось, что блогер Виктория Боня со слезами на глазах отменила восхождение на гору К2.
Ранее Непал ужесточил правила восхождения на Эверест.