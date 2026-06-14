Россиян предупредили о скрытых комиссиях при обмене валюты

В последнее время банки стали более активно продвигать услугу обмена валют. Некоторые даже запустили сервисы по бронированию выгодного курса, который гарантируется на определенный период времени. Основное конкурентное преимущество таких предложений — все тот же выгодный курс. Однако за привлекательными условиями, размещенных на популярных площадках, скрываются ограничения и условия под звездочкой, расскаал «Газете.Ru» Максим Карасов, Начальник Казначейства ББР Банка.

«Несмотря на анонсированные выгодные курсы, по факту они оказываются другими. Отсюда очевидно нарушение обязательств по предоставлению достоверной информации», — объяснил он.

По словам эксперта, на практике банкноты старого образца или с дефектами принимаются по менее выгодному курсу или с дополнительной комиссией, которая не всегда явно указана в предложении. Финансовые организации классифицируют такие купюры как «неликвидные» или «ветхие», что влечет за собой корректировку курса в менее выгодную сторону для клиента.

«Например, если нужно обменять крупную сумму в долларовом эквиваленте, и часть ее банкнот относится к серии NexGen, а другая часть — к старым образцам, то последние могут быть признаны некондиционными. В таком случае придется продать их с комиссией или по иному курсу», — заявил специалист.

Есть еще один важный нюанс: банки могут продавать любые купюры, но покупают обратно по заявленному курсу только новые банкноты. Все остальные принимаются с комиссией или со значительным дисконтом. Такая информация не всегда указывается в маркетинговых предложениях.

«Для понимания ситуации стоит отметить, что для финансовых учреждений прием и обработка наличной иностранной валюты, особенно старых или изношенных купюр, связаны с дополнительными затратами и рисками. Кроме того, ограничены возможности отправки валюты на инкассо. Поэтому все издержки перекладываются на клиентов через комиссии», — сказал он.

Прежде всего, стоит уточнить условия обмена. Рекомендуется заранее связаться с банком или изучить информацию на его официальном сайте. Банк должен четко указать, какие банкноты принимаются по заявленному курсу, а какие попадают под исключение.

«Также следует внимательно проверять состояние банкнот, осматривая каждую купюру на наличие повреждений: надрывов, потертостей, сторонних надписей и других изъянов. Лучше отдавать предпочтение купюрам последних эмиссий — для долларов США это серия 2009 года и новее. Кроме того, каждый клиент вправе отказаться от старых или поврежденных банкнот и потребовать их замены», — резюмировал он.

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