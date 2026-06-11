Россиян предупредили о главных ошибках при покупке валюты

На фоне колебаний рубля россияне начали активно покупать инвалюту. Однако на практике этот процесс связан с рядом нюансов и рисков, рассказала «Газете.Ru» Ирина Полищук, директор направления развития ипотечных продуктов Банки.ру.

В основе заработка на валюте лежит простой принцип: купить дешевле и продать дороже. Однако итоговый результат зависит не только от движения курса, но и от условий обмена.

«Один из ключевых факторов — спред, то есть разница между курсом покупки и продажи. Банк всегда продает валюту дороже, чем готов купить ее обратно, поэтому для получения прибыли курс должен вырасти настолько, чтобы перекрыть этот разрыв и другие возможные расходы. Например, если доллар был куплен по 72 рубля, а банк готов выкупить его обратно по 69 рублей, даже рост курса до 74 рублей не гарантирует заметной прибыли», — объяснила она.

При этом валютный рынок остается чувствительным к большому числу факторов. На курсы влияют решения регуляторов, уровень процентных ставок, состояние внешней торговли, цены на сырьевые товары и геополитическая ситуация. Поэтому даже устойчивые рыночные тенденции могут быстро меняться.

«Дополнительно стоит учитывать комиссии и различия в курсах между банками и обменными сервисами. Наиболее выгодные условия обмена обычно доступны в рабочие часы будних дней, тогда как в выходные и праздники спреды нередко расширяются. Перед покупкой валюты полезно сравнить предложения нескольких участников рынка и заранее оценить потенциальную доходность сделки», — советует эксперт.

Также важно понимать цель покупки. Если речь идет о попытке заработать на курсовой разнице, необходимо заранее определить приемлемый уровень риска и рассчитать, какой рост курса потребуется для получения прибыли. Для сравнения условий удобно использовать финансовые маркетплейсы, где можно быстро сопоставить предложения разных банков и сразу зарезервировать нужную сумму и забронировать курс.

«Среди наиболее распространенных ошибок можно выделить покупку валюты после резкого роста курса, попытки угадать идеальный момент для сделки, вложение всех накоплений в одну валюту и игнорирование влияния спреда на итоговый результат. Кроме того, многие принимают решения под влиянием краткосрочных новостей, хотя валютный рынок остается одним из самых волатильных», — заявила специалист.

Заработать на разнице курсов возможно, однако такой подход требует понимания принципов работы валютного рынка и готовности к рискам. Для большинства россиян валюта сегодня остается прежде всего инструментом диверсификации и сохранения капитала.

«В этом случае накопления распределяются между разными инструментами — вкладами, облигациями, накопительными счетами и валютой, что делает структуру сбережений более устойчивой», — резюмировала она.

Ранее россиян предупредили о скрытых наценках туроператоров из-за курсов валют.