Британского правого активиста задержали в лондонском аэропорту после прибытия из России

Британский активист Робинсон заявил, что его задержали в аэропорту Хитроу

Основатель британской крайне правой организации English Defence League Томми Робинсон заявил в соцсети X, что его задержали в лондонском аэропорту Хитроу на основании закона о борьбе с терроризмом.

По его словам, он был задержан в соответствии с третьим разделом Закона о борьбе с терроризмом и безопасности границ 2019 года. Робинсон добавил, что правоохранители также изъяли его телефон.

Он предположил, что ему в очередной раз придется собирать деньги на оплату адвокатов и судебных издержек.

Ранее на этой неделе Робинсон заявил, что посещал Москву, чтобы посмотреть, как России «удалось так успешно встать на правильный путь», а также увидеть «красоту цивилизованного общества».

По данным Financial Times, задержание произошло из-за поддержки Робинсоном протестов в Северной Ирландии, разгоревшихся после того как мигрант из Судана напал на британца на улице.

До этого сообщалось, что в административном центре Северной Ирландии, городе Белфасте, произошли массовые уличные беспорядки. В нескольких частях города демонстранты поджигали мусорные баки и громили автомобили. Прямо на улице был полностью сожжен городской рейсовый автобус. Поступила информация о пожаре в супермаркете.

Ранее в правительстве Великобритании рассказали, как планируют бороться с беспорядками.