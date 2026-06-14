Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

Британского правого активиста задержали в лондонском аэропорту после прибытия из России

Британский активист Робинсон заявил, что его задержали в аэропорту Хитроу
Lab Mo/Global Look Press

Основатель британской крайне правой организации English Defence League Томми Робинсон заявил в соцсети X, что его задержали в лондонском аэропорту Хитроу на основании закона о борьбе с терроризмом.

По его словам, он был задержан в соответствии с третьим разделом Закона о борьбе с терроризмом и безопасности границ 2019 года. Робинсон добавил, что правоохранители также изъяли его телефон.

Он предположил, что ему в очередной раз придется собирать деньги на оплату адвокатов и судебных издержек.

Ранее на этой неделе Робинсон заявил, что посещал Москву, чтобы посмотреть, как России  «удалось так успешно встать на правильный путь», а также увидеть «красоту цивилизованного общества».

По данным Financial Times, задержание произошло из-за поддержки Робинсоном протестов в Северной Ирландии, разгоревшихся после того как мигрант из Судана напал на британца на улице.

До этого сообщалось, что в административном центре Северной Ирландии, городе Белфасте, произошли массовые уличные беспорядки. В нескольких частях города демонстранты поджигали мусорные баки и громили автомобили. Прямо на улице был полностью сожжен городской рейсовый автобус. Поступила информация о пожаре в супермаркете.

Ранее в правительстве Великобритании рассказали, как планируют бороться с беспорядками.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Дональду Трампу — 80 лет. Вспоминаем самые скандальные истории вокруг его денег
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!