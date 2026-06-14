Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

Ученые бьют тревогу из-за огромных незамерзающих зимой участков у Антарктиды

ABC: участок моря размером с Францию не замерз у берегов Антарктиды
Пресс-служба Альфа-Банка

Обширный участок в море Беллинсгаузена не покрылся зимним льдом, что вызывает тревогу у исследователей. Об этом сообщил австралийский телеканал ABC.

Ученые зафиксировали участок размером в 650 тыс. км в Западной Антарктиде, который обычно покрывался в июне льдом, теперь предстал на спутниковых снимках абсолютно свободным от ледовых «оков». Площадь незамерзшей территории сопоставима с территорией Франции.

По мнению ученых, сокращение площади морского льда происходит в условиях глобального потепления — но теперь это уже становится ожидаемой закономерностью. По словам Уилла Хоббса из Университета Тасмании, в августе и сентябре ученые зафиксируют в этом регионе «небольшое образование льда».

С 2023 года уровень площадь морского льда в Антарктиде сократилась на 1,5 млн кв. км по сравнению с предыдущими годами, отмечается в статье. Исследователи , что сокращение объемов морского льда обернется сокращением популяции антарктических пингвинов и не сможет противостоять подъему уровня мирового океана.

Ранее «Роскосмос» опубликовал фото самого крупного айсберга на планете.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Дональду Трампу — 80 лет. Вспоминаем самые скандальные истории вокруг его денег
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!