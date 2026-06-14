Семья россиян потеряла деньги из-за ошибки нейросети

Российский турист по совету ChatGPT отправился с семьей в Северную Македонию без визы и не смог попасть в страну. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным Telegram-канала, житель Краснодара с женой и тремя дочками устроил летний тур по Евразии. Семья побывала в Грузии и Турции, после чего решила отправиться на Балканы. Вместо проверки информации на сайте посольства мужчина спросил у нейросети, нужна ли виза для поездки в Северную Македонию. Искусственный интеллект ответил, что не нужна.

В аэропорту в Турции таможенники попросили у семьи визу. По данным источника, турист пытался убедить сотрудницу, ссылаясь на переписку с ChatGPT, но женщина показала ему официальное постановление, в котором сообщается, что с 15 марта 2022 года россиянам требуется либо шенгенская виза, либо электронное разрешение, которое оформляется заранее. В итоге, по данным Shot, семья улетела в Боснию и Герцеговину, куда виза для россиян действительно не нужна. В следующий раз информацию проверяли через официальные источники, включая сайт посольства. По словам мужчины, он потратил на билеты ₽50 тысяч.

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