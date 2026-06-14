Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

Семья россиян потеряла деньги из-за ошибки нейросети

Россияне собралась в Северную Македонию и лишилась ₽50 тысяч из-за ChatGPT
Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

Российский турист по совету ChatGPT отправился с семьей в Северную Македонию без визы и не смог попасть в страну. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным Telegram-канала, житель Краснодара с женой и тремя дочками устроил летний тур по Евразии. Семья побывала в Грузии и Турции, после чего решила отправиться на Балканы. Вместо проверки информации на сайте посольства мужчина спросил у нейросети, нужна ли виза для поездки в Северную Македонию. Искусственный интеллект ответил, что не нужна.

В аэропорту в Турции таможенники попросили у семьи визу. По данным источника, турист пытался убедить сотрудницу, ссылаясь на переписку с ChatGPT, но женщина показала ему официальное постановление, в котором сообщается, что с 15 марта 2022 года россиянам требуется либо шенгенская виза, либо электронное разрешение, которое оформляется заранее. В итоге, по данным Shot, семья улетела в Боснию и Герцеговину, куда виза для россиян действительно не нужна. В следующий раз информацию проверяли через официальные источники, включая сайт посольства. По словам мужчины, он потратил на билеты ₽50 тысяч.

Ранее в США пенсионер попал в психушку из-за совета ChatGPT.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Дональду Трампу — 80 лет. Вспоминаем самые скандальные истории вокруг его денег
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!