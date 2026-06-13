В Мексике произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировано на тихоокеанском побережье Мексики. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

По данным организации, подземные толчки произошли в 21:20 по московскому времени. Эпицентр находился в 31 км к востоку от города Акапулько, население которого составляет порядка 673 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.

Данные о пострадавших и разрушениях в результате происшествия не поступали.

В мае ученые МФТИ и Университета Иннополис разработали алгоритм SPAD (Seismogenic Patches Detection), который позволяет обнаружить наиболее опасные сейсмогенные участки тектонических разломов, на которых зарождаются сильнейшие землетрясения. Это поможет улучшить систему предупреждения катастроф и оценить сейсмические риски при строительстве.

Ранее православные храмы на Филиппинах пострадали из-за землетрясения.