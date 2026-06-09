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Православные храмы на Филиппинах пострадали из-за землетрясения

Иеромонах Корнилий: из-за землетрясения на Филиппинах пострадали храмы
ymphotos/Shutterstock/FOTODOM

Некоторые православные приходы на Филиппинах пострадали в результате мощного землетрясения. В одном из храмов обрушился забор, в других – упали лампадки и иконы, сообщил ТАСС клирик храма блаженной Матроны Московской в Давао и секретарь Филиппинско-Вьетнамской епархии Патриаршего Экзархата Юго-Восточной Азии иеромонах Корнилий (Молев).

«Приход Воскресения Христова в Генерал-Сантосе, это домовой храм в арендуемом здании. Там рухнул забор на сторону соседей, больше разрушений нет. В храме попадали и побились лампадки», – рассказал иеромонах.

Он добавил, что приходы в Алабеле и Кайупу находятся довольно близко к эпицентру, однако связи с ними пока нет. Учитывая, что там строения из бамбука, вероятно, что разрушений не произошло. В храме блаженной Матроны в Давао несколько икон упали, но обошлось без серьезных повреждений и жертв. В Богоявленском храме в Таласе также упали напольные подсвечники и разбились лампадки, но пострадавших нет, подчеркнул священнослужитель.

«Строящийся храм в честь апостола Фомы в Кинабалане совершенно не заметил землетрясения, так как русские архитекторы рассчитали на это проект», – подчеркнул он.

Землетрясение магнитудой 7,8 произошло утром 8 июня к югу от острова Минданао.

Ранее в недрах Земли было зафиксировано аномальное землетрясение, которого не должно было существовать.

 
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