Суд Франции отправил в тюрьму похитителей книг русских классиков

Похитителей книг Пушкина и Лермонтова приговорили к тюремным срокам во Франции

Во Франции вынесен приговор похитителям книг русских классиков, которые действовали в престижных библиотеках Парижа и Лиона. Об этом сообщает издание Le Monde.

Шестеро граждан Грузии были осуждены за данные преступления. Пятеро из них получили тюремные сроки, максимальный из которых составляет семь лет. Один член группы был приговорен к условному наказанию.

Похитители использовали следующую схему: они приходили в библиотеки под видом обычных читателей, чтобы работать с редкими и ценными изданиями. На месте они фотографировали книги и делали замеры, а затем возвращались, чтобы заменить некоторые оригиналы на качественные копии.

Среди украденных произведений оказались работы таких авторов, как Александр Пушкин, Михаил Лермонтов и Евгений Баратынский.

Как утверждает следствие, преступники могли входить в две отдельные ячейки крупного международного преступного сообщества, промышлявшего на территории Европы. По данным французских СМИ, идентичные хищения раритетных изданий ранее были выявлены в ряде стран, включая Бельгию, Швейцарию, Польшу, Германию и Латвию.

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