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Общество

В Тегеране неизвестные ограбили православный храм

Посольство России: неизвестные похитили иконы из православного храма в Тегеране
Shutterstock

В Тегеране неизвестные похитили несколько икон из Свято-Николаевского собора Русской православной церкви (РПЦ). Об этом сообщили в посольстве России в Иране.

Там отметили, что храм, в котором произошло ограбление, является одним из старейших в Иране и единственным в столице страны.

Российская дипмиссия обратилась к совершившим данное преступление с призывом «не брать греха на душу» и вернуть похищенные иконы обратно в храм.

1 июня сообщалось, что Свято-Николаевский собор в Тегеране пострадал в результате авиаударов по зданию бывшего посольства США в иранской столице. Повреждения получили входные ворота, двери храма. Во всех окнах выбило стекла, также разрушены потолки в некоторых вспомогательных постройках на территории собора.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносил удары ракетами и беспилотниками по Израилю, американским базам и нефтяной инфраструктуре на Ближнем Востоке. Кроме того, Исламская Республика перекрыла Ормузский пролив, на который приходилось около 30% морских поставок нефти.

Ранее Путин заявил, что Россия остается верным другом Ирана.

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