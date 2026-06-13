В Крыму произошла авария на химзаводе

Авария произошла на химзаводе «Титановые Инвестиции» неподалеку от Армянска в Крыму. Об этом заявил глава администрации города Василий Телиженко в своем Telegram-канале.

По его словам, оперативные службы выполняют задачи по устранению аварии.

«Лично убедился — превышения предельно допустимых норм концентрации веществ нет!» — написал он.

Чиновник призвал местных жителей соблюдать спокойствие.

13 мая на хладокомбинате в Челябинске произошла утечка аммиака. Причиной стал свищ на аммиакопроводе. Сотрудники предприятия самостоятельно выявили повреждение и оперативно ликвидировали утечку, но часть газа все же попала в атмосферный воздух и распространилась по ближайшей территории. Как рассказали в министерстве экологии Челябинской области, никто из людей не пострадал.

23 апреля случилась авария на заводе по производству взрывчатки «Знамя» в городе Киселевске в Кемеровской области. В Сибирском управлении Ростехнадзора уточнили, что взрыв произошел во время проведения работ на полигоне по уничтожению отходов производства эмульсионных взрывчатых материалов сжиганием. В результате один работник получил серьезные травмы, его спасти не удалось.

Ранее авария произошла на химическом заводе в США.