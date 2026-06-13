Главврача Зарова назвали человеком, готовым помочь в любой ситуации

Директор и главный врач АНО «Центральная клиническая больница Святителя Алексия Митрополита Московского» Алексей Заров – это человек, благодаря которому тысячи людей получили веру в завтрашний день и веру в то, что можно помогать людям, заявила «Газете.Ru» директор благотворительного фонда «Старость в радость» Елизавета Олескина.

Она отметила, что даже в самых безвыходных ситуациях Заров всегда придумывал, как помочь людям.

«Во всех случаях, когда уже просто все варианты исчерпаны, я звонила Алексею Юрьевичу и говорила, что я понимаю, что ничего нельзя сделать, но вы же точно что-нибудь придумаете. Он придумывал, лечил и давал человеку шанс на другое качество жизни», — сказала она.

Олескина вспомнила историю оказавшейся в сложной ситуации пациентки, которой Заров помог.

«Женщина 80 лет после онкологии жила в неблагоприятных условиях. Некому было о ней позаботиться. Я обращалась ко всем, но только Алексей Заров решился помочь ей. Он сразу сказал, чтобы ее везли к нему. Сейчас она уже 3 недели получает лечение, помощь и заботу», — рассказала она.

Олескина подчеркнула, что Заров готов браться за самые сложные ситуации.

«Я понимаю, что если Алексей Юрьевич не поможет, то уже не знаю, куда бежать. Но он всегда находит возможность, время подхватить и придумать, как облегчить жизни людей», — заключила она.

Напомним, 12 июня 2026 года Алексей Заров получил государственной премию РФ в области благотворительной деятельности. Всего с 2022 года Заров помог оказать медицинскую помощь более чем 50 тыс. жителям исторических регионов России. По предложению Зарова в декабре 2025 года президентом Российской Федерации Владимиром Путиным дано поручение о развитии паллиативной помощи в исторических регионах России.