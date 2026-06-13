Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

Родители оставили троих детей без присмотра и получили тюремные сроки

В Испании родители бросили троих детей в гостиничном номере ради вечеринки
Olga Vladimirova/Shutterstock/FOTODOM

Британскую пару арестовали после того, как они оставили троих маленьких детей в испанском отеле ради вечеринки. Об этом сообщает Metro News.

Семья остановилась в отеле Holiday World Resort на средиземноморском побережье Коста-дель-Соль. Затем 41-летний мужчина и 28-летняя женщина покинули номер, оставив в комнате шестимесячного, годовалого и четырехлетнего малышей.

Детей нашли в одиночестве и доставили в больницу. У шестимесячного младенца был положительный тест на кокаин, хотя родители в этом не признались.

Пару арестовали, обвинив в оставлении несовершеннолетних без присмотра. Позже они были приговорены к тюремному заключению Верховным судом Андалусии, кроме того, их лишили родительских прав на 2 года 8 месяцев, в течение двух лет запрещено приближаться к детям ближе чем на 500 метров.

Сейчас дети находятся под опекой социальных служб регионального правительства Андалусии. Власти планируют связаться с британским консульством для организации перевода детей на родину.

Ранее мальчик ушел из дома и утонул в реке, пока его отец смотрел сериал.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Путешествуем с пустым кошельком. Как поехать в отпуск, когда цены на отдых неподъемные
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!