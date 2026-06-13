Родители оставили троих детей без присмотра и получили тюремные сроки

Британскую пару арестовали после того, как они оставили троих маленьких детей в испанском отеле ради вечеринки. Об этом сообщает Metro News.

Семья остановилась в отеле Holiday World Resort на средиземноморском побережье Коста-дель-Соль. Затем 41-летний мужчина и 28-летняя женщина покинули номер, оставив в комнате шестимесячного, годовалого и четырехлетнего малышей.

Детей нашли в одиночестве и доставили в больницу. У шестимесячного младенца был положительный тест на кокаин, хотя родители в этом не признались.

Пару арестовали, обвинив в оставлении несовершеннолетних без присмотра. Позже они были приговорены к тюремному заключению Верховным судом Андалусии, кроме того, их лишили родительских прав на 2 года 8 месяцев, в течение двух лет запрещено приближаться к детям ближе чем на 500 метров.

Сейчас дети находятся под опекой социальных служб регионального правительства Андалусии. Власти планируют связаться с британским консульством для организации перевода детей на родину.

Ранее мальчик ушел из дома и утонул в реке, пока его отец смотрел сериал.