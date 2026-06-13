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Общество

В столице Уругвая появился самый большой мурал о России

В Уругвае открыли самый большой мурал о России
Авилов Александр/Агентство «Москва»

В столице Уругвая, Монтевидео, открыли самый большой мурал о России, сообщает ТАСС.

Изображение длиной 14 метров нарисовали на здании городской школы №361. В 2003 году этой школе присвоили имя Российской Федерации.

На нем изображены традиционные символы России, среди которых Кремль, ракета, Юрий Гагарин и медведь.

Проект реализовали при поддержке посольства РФ в Уругвае и Общественной палаты России.

«Этот мурал очень важен не только для учеников, но и для всего образовательного сообщества Монтевидео. Учащиеся этой школы познают русскую культуру, традиции и хотят изучать русский язык», — отметила председатель координационного совета организаций российских соотечественников Марианелла Соса де Калабухов.

Также член ОП РФ Никита Анисимов рассказал, что уругвайский народ с благодарностью относится к России.

«Важно укреплять и развивать эти добрые отношения, в том числе, с помощью проектов общественной дипломатии», — сказал он.

Кроме того, Анисимов подарил коллективу школы буквари, книгу о Москве и русские сказки на испынском языке.

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