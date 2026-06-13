В Подмосковье завершился весенний этап акции «Посади лес»

Около 12 тысяч деревьев высадили весной в рамках акции «Посади лес» в Подмосковье

В Московской области завершился весенний этап акции «Посади лес», в рамках которого с апреля по июнь было высажено 12 тыс. сеянцев сосны, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Подмосковья.

В Сергиево-Посадском округе было высажено 8 тысяч. молодых деревьев, а в Орехово-Зуевском — 4 тысячи.

Для высадки выбирали участки, которые пострадали от нашествия жуков-короедов. Всего в акции приняли участие 90 добровольцев.

Дальнейший уход за новыми посадками обеспечат профессиональные лесничие. На участках, заложенных в 2024–2025 годах, проведут комплекс агротехнических мероприятий, в частности организуют покос травы.