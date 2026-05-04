Дерматолог ответила, можно ли использовать маски для лица в самолете

Использование в самолете гидрогелевых масок для лица может быть неэффективным из-за отсутствия расслабленной обстановки — продукт лишь зафиксирует морщины и заломы на напряженной коже. Об этом «Газете.Ru» заявила врач-дерматолог Юлия Галлямова.

«Правило нанесения любой маски — это расслабленное лицо, это очень важно. Почему маски все-таки рекомендуется наносить лежа в постели расслабленными, потому что в это время расслаблена мускулатура и, соответственно, кожа на лице фиксируется в том состоянии, в расслабленном. Если лицо напряжено, соответственно, и кожа напряжена, появляются мелкие морщины, глубокие морщины, заломы, то благодаря маске также идет и фиксация этих заломов. Поэтому, конечно, по всем правилам нужна расслабленная обстановка — это некая медитация, которая влияет на кожу лица, и очищенная кожа лица. Насколько это возможно сделать в условиях самолета, не знаю. Мне кажется, эффективность будет низкая из-за этого. И, соответственно, теряется весь эффект от нанесения гидрогелевой маски. Ну и самый главный эффект — это так называемый спа-уход, расслабление, что очень важно для кожи лица, для мышц лица», — сказала она.

Галлямова подчеркнула, что наносить маски можно только на очищенное лицо, поэтому перед процедурой в самолете следует умыться.

«Сами по себе гидрогелевые маски в условиях самолета никакого вреда не нанесут и выполнят свою основную функцию — увлажнение. Но здесь следует учитывать, что, пока вы доберетесь до самолета, кожа у вас уже не будет такая чистая, а мы все-таки маски все наносим после очищения кожи. Если в условиях самолета есть условия для очищения кожи, то есть умывания, то, конечно, гидрогелевые маски можно наложить. Это такая модная сейчас тенденция: мы видим девушек с патчами и в аэропорту, и в магазинах, и даже в ресторанах», — добавила она.

