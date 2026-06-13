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Общество

Губернатор рассказал о последствиях атаки дронов ВСУ на Волгоградскую область

Бочаров: пожар произошел на промтерритории из-за БПЛА в Волгоградской области
Stringer/dpa/Global Look Press

Силы противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 13 июня отражали атаку беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Волгоградскую область, в результате падения обломков сбитых дронов произошло два пожара. Об этом сообщил в мессенджере «Макс» губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Отмечается, что первый пожар возник на территории промышленной инфраструктуры в Котовском районе. Там ликвидация огня пока продолжается. Информации о возможных последствиях не приводится.

Еще один пожар произошел Кумылженском районе, на окраине лесного массива «Шакинская дубрава». К настоящему времени огонь устранен. Люди не пострадали, уточнил Бочаров.

В министерстве обороны Российской Федерации сообщили, что дежурные силы противовоздушной обороны в ночь на 13 июня обнаружили и сбили 177 беспилотников Вооруженных сил Украины над 14 регионами страны, в том числе над Волгоградской областью.

Ранее Путин назвал цель расширения атак украинских БПЛА на Россию.

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