Губернатор рассказал о последствиях атаки дронов ВСУ на Волгоградскую область

Силы противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 13 июня отражали атаку беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Волгоградскую область, в результате падения обломков сбитых дронов произошло два пожара. Об этом сообщил в мессенджере «Макс» губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Отмечается, что первый пожар возник на территории промышленной инфраструктуры в Котовском районе. Там ликвидация огня пока продолжается. Информации о возможных последствиях не приводится.

Еще один пожар произошел Кумылженском районе, на окраине лесного массива «Шакинская дубрава». К настоящему времени огонь устранен. Люди не пострадали, уточнил Бочаров.

В министерстве обороны Российской Федерации сообщили, что дежурные силы противовоздушной обороны в ночь на 13 июня обнаружили и сбили 177 беспилотников Вооруженных сил Украины над 14 регионами страны, в том числе над Волгоградской областью.

Ранее Путин назвал цель расширения атак украинских БПЛА на Россию.