В Саранске реконструировали фонтан «Звезда Мордовии»

Сбер в честь 385-летия Саранска открыл мультимедийный светомузыкальный фонтан «Звезда Мордовии», сообщает пресс-служба банка.

Сбер полностью реконструировал фонтан. Теперь фонтан оснащен водным экраном, на который можно выводить световые, фото и видеопроекции.

Фонтан может работать динамично, подстраиваясь под мелодию, а также статично. Всего в конструкции 126 струй, а за движение воды отвечают 113 насосов. Также фонтан оснащен собственной системой тумана из 288 струй.

На фонтане сохранили восьмиконечную звезду, являющуюся символом национального орнамента.

Также в рамках церемонии открытия прошло светомузыкальное представление «Дыхание Воды» с героями мордовских легенд и сказок.

«В Саранске вновь засияла «Звезда Мордовии» — обновленная, яркая, современная. Музыка, свет и умные технологии помогут раскрыть в фонтане всю красоту национальной мордовской культуры», — рассказал председатель Волго-Вятского банка Сбербанка Александр Анащенко.