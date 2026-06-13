У туристки из России возникла кратковременная слепота после одной процедуры во Вьетнаме

BAZA: россиянка потеряла зрение из-за ошибки во время массажа ног во Вьетнаме

Россиянка ослепла после процедуры массажа ног во Вьетнаме из-за одной ошибки во время сеанса. Об этом BAZA рассказала 27-летняя петербурженка Дарья.

По словам девушки, перед массажем она откинулась в кресле и уперлась затылком в спинку. После завершения процедуры Дарья открыла глаза и поняла, что почти ничего не видит.

В течение двух часов она видела лишь световые пятна и размытые силуэты, поэтому не могла вызвать такси. Позже зрение частично восстановилось, поэтому девушка не стала обращаться к местным врачам.

Лишь спустя полгода Дарья попала на прием к офтальмологу в России. Выяснилось, что из-за длительного неудобного положения головы и пережатия сосудов у нее нарушилось кровоснабжение глаз.

В итоге зрение упало с −1,5 до −2 и −2,25 и усилился астигматизм. Врачи оказались бессильны и объяснили, что шансы исправить ситуацию были при своевременном обращении за медпомощью.

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