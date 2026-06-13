Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

Маркировку контента с нарушениями ПДД хотят ввести в России

ТАСС: в России могут ввести маркировку контента с нарушениями ПДД
Владимир Астапкович/РИА Новости

Российские власти изучат вопрос введения маркировки контента, содержащего демонстрацию нарушений правил дорожного движения (ПДД). Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на утвержденный правительством РФ документ.

Над инициативой будут работать Роскомнадзор, Минцифры, Минкультуры, Минтранс и МВД России.

Цель введения маркировки соответствующего контента, как утверждается в документе, — защита граждан от информации, формирующей рискованную модель поведения на дорогах.

По итогам работы, которая продлится до 2027 года, ведомства должны будут предоставить доклад в правительство.

11 июня официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщала, что Москве сотрудники полиции привлекли к ответственности блогера Хизри Запирова (известного как Хиз), который оставил свой автомобиль с включенным автопилотом посреди проезжей части и ушел в магазин. Правоохранители обнаружили ролик с этим эпизодом в соцсетях.

Ранее сообщалось, что в России ужесточат борьбу с фальшивыми водительскими правами и медицинскими справками.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Заявление Путина об атаках БПЛА, массовые проверки автомобилистов и крупный град. Главное за 12 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!