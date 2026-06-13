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Общество

Россияне стали чаще болеть геморрагической лихорадкой

Роспотребнадзор: в РФ выросла заболеваемость геморрагической лихорадкой
Виталий Тимкив/РИА Новости

В прошлом году в России в 1,6 раза выросла заболеваемость геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС), передает ТАСС со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

По данным ведомства, в РФ зафиксировали 4 912 случаев этого заболевания, т.е. 3,36 на 100 тыс. населения. Этот показатель не превышает среднемноголетний уровень.

В ведомстве отметили, что максимальный уровень заболеваемости ГЛПС отмечается в Приволжском федеральном округе (14,34 на 100 тыс. чел.), а самый сильный рост — в Удмуртии (в 2,4 раза).

В Роспотребнадзоре заявили, что в РФ каждые четыре-пяль лет наблюдаются циклические подъемы заболеваемости ГЛПС. Обычно они связаны с численностью и инфицированностью основных возбудителей такой лихорадки — мелких млекопитающих.

ГЛПС — вызываемое вирусами острое инфекционное заболевание, относится к группе особо опасных природно-очаговых инфекций. Его природные очаги возникают в лесистной местности, резервуар вируса — мышевидные грызуны. Человек обычно заражается, когда вдыхвает зараженную вирусом пыль или употребляет воду, пищу, овощи и фрукты, загрязненные выделениями грызунов. Из-за симптомов ГЛПС сначала часто принимают за грипп.

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