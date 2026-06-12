Более половины американцев не верят в рост влияния США

Почти 60% американцев ждут снижения влияния США в мире в ближайшие 25 лет

Более половины граждан США ожидают, что влияние страны на международной арене снизится в течение следующих 25 лет. Об этом свидетельствуют данные исследования Pew Research Center.

Результаты показывают, что 58% участников опроса уверены в снижении влияния США в мире за этот период, в то время как 40% уверены, что влияние будет расти.

Кроме того, 56% респондентов выражают опасения по поводу того, что жизнь в стране станет более рискованной, 54% говорят о возможном ухудшении работы правительства, а 55% отмечают вероятность ослабления экономики. Две трети участников (66%) считают, что политическая разобщенность в обществе будет увеличиваться.

Среди молодежи пессимистичные настроения преобладают: лишь 24% опрошенных в возрасте от 18 до 29 лет верят в то, что политическая разобщенность уменьшится. В то же время среди более старших возрастных групп этот процент колеблется от 31% до 41%.

Опрос проводился с 6 по 12 апреля и охватил 3 592 совершеннолетних американцев. Ошибка выборки составила 1,9 процентных пункта.

Ранее опрос показал, что работу нынешнего президента США одобряют лишь 35% американцев.