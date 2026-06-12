В Новой Москве совершено покушение на экс-министра госбезопасности ДНР

Экс-министр государственной безопасности Донецкой народной республики (ДНР) Андрей Пинчук пострадал в результате взрыва в Новой Москве. Об этом пишет Telegram-канал 112.

По его данным, инцидент произошел в поселке Щапово. Курьер маркетплейса доставил Пинчуку посылку, после чего она взорвалась. Полковник пострадал, однако его жизни ничего не угрожает. В результате покушения в доме оказались выбиты окна и двери.

На месте работают сотрудники правоохранительных органов.

Накануне в Московской области сотрудники ФСБ России задержали иностранца, который по заданию Службы безопасности Украины готовился ликвидировать сотрудника подразделения Минобороны РФ. Завербованный в Испании исполнитель признался, что планировал расстрелять военнослужащего или же, после прохождения обучения в Молдавии, подорвать. В обмен иностранцу обещали организовать переезд в одну из стран Европы. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

До этого двух подростков задержали в Москве по обвинению в покушении на сотрудника научно-производственного предприятия. По версии следствия, молодые люди заложили взрывное устройство в автомобиль своей цели. Взрыв в машине произошел 9 июня на улице Введенского. В Следственном комитете заявили, что нашли под авто «подозрительный предмет», который «обезвредили путем детонации».

Ранее ФСБ предотвратила теракт в отношении высокопоставленного силовика.