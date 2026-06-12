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Общество

Лауреаты государственных премий России подняли триколор у Музея Победы

Москалькова назвала 12 июня днем гордости за путь и достижения России
Shutterstock

День России — особое напоминание об огромном историческом пути, в котором Россия ковала Победу и отстаивала свою национальную гордость. Об этом заявила лауреат государственной премии за правозащитную деятельность Татьяна Москалькова на торжественной церемонии подъема флага России, прошедшей 12 июня у Музея Победы.

В мероприятии приняли участие Герои Труда и лауреаты государственных премий России, награжденные президентом РФ Владимиром Путиным 12 июня в Кремле, а также сотни активистов военно-патриотических и общественных объединений.

В ходе поднятия триколора прозвучала композиция «Славься» Михаила Глинки в исполнении Военного образцового оркестра Почетного караула.

На церемонии Москалькова подчеркнула, что Россия продолжает с гордо поднятой головой двигаться вперед, несмотря на санкции, двойные стандарты Запада и несправедливость, с которой столкнулось российское государство.

«Государственная награда, которую я получила, не только моя, но и всех уполномоченных по правам человека субъектов России, всех, для кого уважение к человеку, соблюдение его прав и человеческое достоинство имеют особый смысл и значение», — добавила Москалькова.

В свою очередь лауреат государственной премии России в области благотворительной деятельности, главный врач клинической больницы святителя Алексия Московского Алексей Заров поделился, что этот день запомнит на всю жизнь.

«Для меня большая честь оказаться в кругу великих людей, которые свою всю жизнь посвятили служению России. И эта награда — для всех сотрудников нашей больницы. Она будет направлена на благие дела», — рассказал он.

После подъема флага России участники мероприятия под аккомпанемент оркестра исполнили гимн страны. Также они возложили цветы к «Огню Памяти и Славы» у стен Музея Победы и почтили память героев Отечества.

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