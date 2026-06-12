Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

Репетитор объяснил, в каких случаях идти на пересдачу по математике не стоит

Репетитор Печерский: при 90+ баллах идти на пересдачу ЕГЭ по математике не стоит
Алексей Майшев/РИА Новости

Основной этап ЕГЭ по математике — базового и профильного уровней — прошел 8 июня. Решение о пересдаче профильной математики не нужно принимать в первые дни после экзамена: у выпускников есть время до объявления результатов. О том, кому стоит воспользоваться правом на пересдачу, а кому нет, преподаватель профильной математики онлайн-школы «100балльный репетитор» Илья Печерский (Ильич) рассказал «Газете.Ru».

«В ближайшие дни никаких решений принимать не надо — результаты придут позже. Пока стоит выдохнуть: время на взвешенное решение будет», — отметил эксперт.

По его наблюдениям, в 2024 и 2025 годах выпускники в среднем поднимали балл, воспользовавшись правом на пересдачу. Однако подходит этот вариант не всем.
Так, выпускникам с результатом 90+ баллов пересдавать не имеет смысла: риск получить более низкий балл не оправдывает потенциальную прибавку менее чем в 10 баллов, считает Печерский. Идти на пересдачу логично тем, чей результат заметно ниже привычного уровня на пробниках, — например, если ученик стабильно писал на 90+, а получил 80–86, или решал на 80–90, но в итоге набрал около 70.

«Ключевое условие — честно понять, почему потеряны баллы. Идти на пересдачу стоит только если задачи не сделаны из-за невнимательности и обидных ошибок, а не потому, что материал не освоен. Во втором случае пересдача результата не изменит», — подчеркнул специалист.

Предсказать уровень сложности пересдачи заранее невозможно, добавил он: в 2024 году она была сопоставима с основным экзаменом, а в 2025-м оказалась заметно проще. Поэтому, если решение принято, готовиться нужно регулярно вплоть до пересдачи — длительный отдых после экзамена приводит к тому, что материал забывается, и на пересдаче ученик оказывается слабее, чем на основном этапе.

Ранее стоимость подготовки к ЕГЭ в России достигла полумиллиона за один предмет.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Заявление Путина об атаках БПЛА, массовые проверки автомобилистов и крупный град. Главное за 12 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!