Репетитор объяснил, в каких случаях идти на пересдачу по математике не стоит

Основной этап ЕГЭ по математике — базового и профильного уровней — прошел 8 июня. Решение о пересдаче профильной математики не нужно принимать в первые дни после экзамена: у выпускников есть время до объявления результатов. О том, кому стоит воспользоваться правом на пересдачу, а кому нет, преподаватель профильной математики онлайн-школы «100балльный репетитор» Илья Печерский (Ильич) рассказал «Газете.Ru».

«В ближайшие дни никаких решений принимать не надо — результаты придут позже. Пока стоит выдохнуть: время на взвешенное решение будет», — отметил эксперт.

По его наблюдениям, в 2024 и 2025 годах выпускники в среднем поднимали балл, воспользовавшись правом на пересдачу. Однако подходит этот вариант не всем.

Так, выпускникам с результатом 90+ баллов пересдавать не имеет смысла: риск получить более низкий балл не оправдывает потенциальную прибавку менее чем в 10 баллов, считает Печерский. Идти на пересдачу логично тем, чей результат заметно ниже привычного уровня на пробниках, — например, если ученик стабильно писал на 90+, а получил 80–86, или решал на 80–90, но в итоге набрал около 70.

«Ключевое условие — честно понять, почему потеряны баллы. Идти на пересдачу стоит только если задачи не сделаны из-за невнимательности и обидных ошибок, а не потому, что материал не освоен. Во втором случае пересдача результата не изменит», — подчеркнул специалист.

Предсказать уровень сложности пересдачи заранее невозможно, добавил он: в 2024 году она была сопоставима с основным экзаменом, а в 2025-м оказалась заметно проще. Поэтому, если решение принято, готовиться нужно регулярно вплоть до пересдачи — длительный отдых после экзамена приводит к тому, что материал забывается, и на пересдаче ученик оказывается слабее, чем на основном этапе.

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