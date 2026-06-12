Врач раскрыл, почему толстеют от кофе

Кофе повышает уровень кортизола в крови, как следствие — отложение жиров и воды, появляется живот. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказал врач, хирург Александр Умнов.

«Человек скорее набирает вес, если он пьет не просто кофе, а кофе с добавками — молоко, сливки, мороженое. Но и сам кофеин может в течении длительного времени привести к набору веса. При употреблении кофе повышается гормон кортизол. Он является гормоном стресса. При его выработке замедляется переработка жиров и запасается вода. А эти два процесса в конце концов могут привести к наборам лишних килограммов. Почему на животе — на эту зону кортизол сильнее всего влияет», — пояснил он.

Людям с лишним весом и гипертонической болезнью стоит отказаться от кофе, предупредил врач.

«Кому стоит беспокоиться — людям, у которых уже избыток веса, людям с гипертонической болезнью и нарушением работы надпочечников. Как пить кофе — не пить его как воду, а только для удовольствия 2 раза в день небольшую чашечку. И забыть про ночные кофейные церемония и постоянные покупки кофе с собой, в связи с тем, что кофейни сейчас стали на каждом шагу и люди бесконтрольно пьют много кофе», — заключил он.

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