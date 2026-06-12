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Общество

В Госдуме напомнили россиянам историю Дня России

Депутат Панеш: 12 июня — день, когда Россия заявила о своем суверенитете
Виталий Белоусов/РИА Новости

День России отмечается 12 июля потому, что именно в этот день в 1990 году была принята Декларация о государственном суверенитете — это было началом нового этапа в истории государства. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказал депутат Госдумы Каплан Панеш (ЛДПР).

«Для многих это просто дополнительный выходной, возможность поехать на дачу или устроить пикник. Но за этой датой стоит важнейший исторический момент — принятие Декларации о государственном суверенитете РСФСР в 1990 году. Это было начало нового этапа нашей истории, когда Россия заявила о себе как о самостоятельном государстве со своей Конституцией, законами и правом определять свою судьбу. В этом смысле 12 июня — это день нашего выбора, день, когда мы подтвердили, что только народу России принадлежит власть в нашей стране. Ровно 36 лет назад, 12 июня 1990 года, первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете. Документ провозглашал верховенство Конституции РСФСР и ее законов над актами СССР, принцип разделения властей, равноправие политических партий и общественных объединений. Ровно через год, 12 июня 1991 года, состоялись первые в истории России всенародные открытые выборы президента РСФСР. С этого момента 12 июня стало официально признаваться праздничным днем. Сначала его называли День принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации», а с 1 февраля 2002 года, после вступления в силу нового Трудового кодекса, праздник получил свое нынешнее название — День России», — подчеркнул он.

При этом люди сначала не до конца понимали суть праздника, отметил Панеш. Депутат раскрыл, почему.

«Поначалу люди не до конца понимали его суть — многие недоумевали, от кого именно провозглашается независимость, ведь речь шла о суверенитете внутри еще существовавшего СССР. Но со временем праздник обрел понятные символы: флаг, герб, гимн, а также свои традиции. Главная традиция Дня России — торжественная церемония вручения Государственных премий в Кремле за выдающиеся достижения в науке, искусстве, литературе и производственной сфере. По всей стране проходят концерты, патриотические акции, народные гуляния, а вечером небо над городами озаряет праздничный салют. Люди вывешивают на домах и автомобилях государственные флаги. Для меня День России — это не столько про официальный календарь, сколько повод подумать о стране как о большом общем доме. Россия очень разная: по регионам, людям, характерам, взглядам. Но при всех различиях нас связывает общая судьба, общая культура и общая ответственность за будущее», — заключил он.

Ранее Путин заявил, что Бог всегда с Россией.

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