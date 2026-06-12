В Дербенте открыли парк «Патриот»

Врио главы Дагестана Федор Щукин открыл вблизи Дербента парк «Патриот» с образцами военное техники и площадками для интерактивных игр, сообщает ТАСС.

В церемонии открытия также приняли участие председатель правительства республики Магомед Рамазанов, мэр города Ханлар Пашабеков и другие.

«Для Дагестана это не просто новое общественное пространство. Это символ преемственности поколений, уважения к подвигу предков и ответственности за будущее нашей страны», — сказал Щукин.

Как отметил Ханлар Пашабеков, экраноплан «Лунь» (гибрид самолета и морского судна, разработанного в СССР в 1960-ые годы) стал главным символом парка.

«Это уникальное пространство призвано сохранять историческую память, укреплять память поколений и воспитывать у молодежи чувство ответственности за судьбу своей Родины. Главным символом парка стал легендарный экраноплан «Лунь», — рассказал Пашабеков.

Посетители парка смогут увидеть боевую технику, авиацию, образцы вооружения времен СССР, а также посетить интерактивные музеи и площадки для военно-тактических игр. Общая площадь парка составляет 204 тыс. кв. м.