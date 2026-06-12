Отражена атака ВСУ на Тольятти

Утром 12 июня Тольятти подвергся массированной атаке украинских беспилотников. Средства противовоздушной обороны (ПВО) и мобильные огневые группы отразили удар (МОГ), сообщил мэр города Илья Сухих.

По его словам, в результате падения БПЛА на одном из промышленных объектов города зафиксированы повреждения. На месте падения работают все профильные службы.

Седых уточнил, что при атаке никто из местных жителей не пострадал, а все системы жизнеобеспечения Тольятти работают в штатном режиме.

Утром 12 июня Закамский регион Татарстана подвергся массированной атаке украинских дронов. В результате атаки один из беспилотников влетел в жилой дом, четыре человека получили ранения, их госпитализировали. Жильцов эвакуировали, сейчас для них подготавливают пункт временного размещения.

Кроме того, по информации главы Татарстана Рустама Минниханова, под удар попали несколько предприятий республики – на них оперативно устраняют последствия налёта украинских дронов.

Ранее в Нижнекамске отменили все массовые мероприятия в День России после атаки дронов ВСУ