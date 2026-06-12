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Общество

Петербурженка с деменцией может лишиться квартиры из-за брака с молодым мужем

78.ru: в Петербурге мужчина женился на женщине на 20 лет старше ради квартиры
Lipskiy/Shutterstock/FOTODOM

Мужчина женился на 74-летней петербурженке с деменцией ради квартиры. Об этом сообщает 78.ru.

Как рассказала дочь, о браке матери она узнала спустя два месяца после заключения. О ситуации ей рассказала женщина, которая присматривает за пожилой петербурженкой.

Известно, что россиянин на 20 лет младше жены. После того, как союз оформили официально, муж якобы забрал у нее телефон и документы. Все, что осталось у женщины – это паспорт со штампом о замужестве.

По словам дочери пенсионерки, во время общения мужчина честно сказал о своих целях.

«Он честно сказал: «Да, мне нужна ее квартира». Я говорю: «Ты же знаешь, что она дементная». — «Да, знаю». Говорю разводитесь – нет, платите тогда деньги», – рассказала дочь пенсионерки.

Сама пожилая петербурженка не смогла внятно объяснить, кто ее муж. Дочь уже написала заявление в профильные органы, требуя признать брак недействительным.

Ранее в Москве женщина годами жила в двух браках одновременно и не знала об этом.

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