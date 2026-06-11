Во Франции не смогли продать сумку из «кожи тираннозавра» на торгах

Сумку из кожи тираннозавра не смогли продать на торгах на фоне сомнений ученых

Сумку, изготовленную из якобы кожи тираннозавра, не смогли реализовать в ходе торгов в Париже. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Agence France-Presse (AFP).

Аксессуар сняли с аукциона, поскольку предложенная цена оказалась значительно ниже оценочной. Планировалось, что стоимость сумки составит €300-500 тысяч. Однако на торгах ставки не поднялись выше €150 тысяч.

Сотрудник Университета штата Северная Каролина Мэри Швейцер усомнилась в аутентичности продукта.

«Кожа изготавливается из дубленой шкуры, а у нас нет шкуры тираннозавра», — сказала эксперт AFP.

Швейцер уточнила, что коллаген является универсальным белком. В связи с этим, по ее словам, нельзя дать гарантий, что полученный материал смог в точности повторить кожу тираннозавра.

Сумку из «кожи тираннозавра» впервые представили в апреле в музее ArtZoo Museum. Как утверждали авторы проекта, для создания материала использовали небольшие фрагменты белков (коллагена), извлеченные из ископаемых остатков. С помощью генетических технологий их «встроили» в клетки животных, которые начали вырабатывать коллаген. Затем его переработали в материал, напоминающий кожу.

Ранее воры за четыре минуты обнесли аукционный дом в Италии и спокойно ушли.