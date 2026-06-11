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Общество

Во Франции не смогли продать сумку из «кожи тираннозавра» на торгах

Сумку из кожи тираннозавра не смогли продать на торгах на фоне сомнений ученых
Piroschka Van De Wouw/Reuters

Сумку, изготовленную из якобы кожи тираннозавра, не смогли реализовать в ходе торгов в Париже. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Agence France-Presse (AFP).

Аксессуар сняли с аукциона, поскольку предложенная цена оказалась значительно ниже оценочной. Планировалось, что стоимость сумки составит €300-500 тысяч. Однако на торгах ставки не поднялись выше €150 тысяч.

Сотрудник Университета штата Северная Каролина Мэри Швейцер усомнилась в аутентичности продукта.

«Кожа изготавливается из дубленой шкуры, а у нас нет шкуры тираннозавра», — сказала эксперт AFP.

Швейцер уточнила, что коллаген является универсальным белком. В связи с этим, по ее словам, нельзя дать гарантий, что полученный материал смог в точности повторить кожу тираннозавра.

Сумку из «кожи тираннозавра» впервые представили в апреле в музее ArtZoo Museum. Как утверждали авторы проекта, для создания материала использовали небольшие фрагменты белков (коллагена), извлеченные из ископаемых остатков. С помощью генетических технологий их «встроили» в клетки животных, которые начали вырабатывать коллаген. Затем его переработали в материал, напоминающий кожу.

Ранее воры за четыре минуты обнесли аукционный дом в Италии и спокойно ушли.

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