США ввели экстренные меры после обнаружения опасной плотоядной мухи в Техасе

Центры по контролю и профилактике заболеваний США приняли экстренные меры после обнаружения опасной паразитарной личинки плотоядной мухи-винтореза в штате Техас. Это произошло впервые за многие десятилетия, сообщает агентство Bloomberg.

Министерство сельского хозяйства США ранее сообщило о втором случае заражения этими личинками в Техасе. Паразит был зарегистрирован в стране впервые с 1966 года. Личинки мухи проникают в открытые раны как у животных, так и у людей, питаясь их тканями, и без своевременного лечения могут привести к летальному исходу.

«Центры по контролю и профилактике заболеваний США начали принимать экстренные меры против личинки мясной мухи после того, как опасная паразитарная инфекция была обнаружена в крупном рогатом скоте в стране впервые за десятилетия», — говорится в сообщении.

Как сообщает агентство, режим чрезвычайного реагирования был введен в четверг, 11 июня, после утверждения плана исполняющим обязанности главы Минсельхоза Джеем Бхаттачарьей. Ведомство намерено создать команду ученых для постоянного мониторинга ситуации и сотрудничества с местными органами здравоохранения.

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