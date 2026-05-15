Спаривающиеся черные толстоножки захватили пляжи в Шотландии

Мухи видов когтеногая и весенняя толстоножка захватили пляжи на севере Великобритании, пишет британская газета Metro.

В материале говорится, что сейчас у этих насекомых в самом разгаре брачный сезон: они спариваются на земле, на автомобилях и даже в воздухе. Местные жители жалуются, что в этом году они гораздо чаще замечают скопления роящихся насекомых.

По словам британского синоптика Кита Бэнкса, в 2026 году толстоножки действительно сильно расплодились в стране из-за теплой зимы, влажного апреля и солнечного мая. Однако эксперты отмечают, что при этом количество мух в этом году не достигло «библейских» масштабов 2019 года.

Накануне энтомолог Александр Каширский предупредил о том, что в ближайшее время в Москве появится большое количество комаров. Эксперт уточнил, что при сухой погоде в июне комаров станет меньше, а при влажной – наоборот. В связи с прогнозом он посоветовал использовать репелленты на природе

