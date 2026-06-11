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Общество

Перед судом предстал россиянин, который 57 раз ударил гостя ножом и ломом

В Смоленской области осудили мужчину, который 57 раз ударил гостя ножом и ломом
Руслан Кривобок/РИА Новости

В Смоленской области вынесли приговор мужчине, который нанес 45-летнему гостю десятки ударов ножом и ломом. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел 7 февраля в Холм-Жирковском районе, когда двое мужчин распивали спиртное на веранде дома. Внезапно между ними вспыхнула ссора и хозяин жилища схватился за нож. Он нанес гостю множественные удары лезвием в грудь, шею, голову и спину. Затем он вытащил пострадавшего на улицу и продолжил избивать ножом и металлическим ломом.

Всего мужчине было нанесено не менее 57 ударов. На место прибыла скорая помощь, однако медикам не удалось спасти его. Суд признал нападавшего виновным и назначил ему наказание в виде семи лет колонии строгого режима.

Ранее юноша десятки раз ударил таксиста ножом, когда тот не смог найти нужный адрес.

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