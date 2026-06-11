Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

Команда российского национального мессенджера запустила тест комментариев в каналах

Пользователям мессенджера «Макс» стали доступны комментарии в каналах
carballo/Shutterstock/FOTODOM

Национальный мессенджер «Макс» начал тестирование функции комментариев в каналах. Пользователям стали доступны под постами кнопки перехода в соответствующие секции, сообщило ТАСС.

Уточняется, что новая опция позволяет пользователям отвечать на сообщения друг друга в разделе комментариев.

Также нововведение дает возможность увидеть количество комментариев других пользователей к посту без перехода в раздел.

Как рассказали в пресс-службе национального российского мессенджера, функционал будет доступен в ближайшее время.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Переговоры со странами НАТО в Москве, жалобы Армении и прогноз по ставке ЦБ. Главное за 11 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!