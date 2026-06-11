Команда российского национального мессенджера запустила тест комментариев в каналах

Национальный мессенджер «Макс» начал тестирование функции комментариев в каналах. Пользователям стали доступны под постами кнопки перехода в соответствующие секции, сообщило ТАСС.

Уточняется, что новая опция позволяет пользователям отвечать на сообщения друг друга в разделе комментариев.

Также нововведение дает возможность увидеть количество комментариев других пользователей к посту без перехода в раздел.

Как рассказали в пресс-службе национального российского мессенджера, функционал будет доступен в ближайшее время.