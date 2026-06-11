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Общество

Российский препарат получил премию в номинации «Лучшее технологическое решение»

Инновационные автоинжекторы для снижения веса удостоились премии «Лучшее технологическое решение»
Александр Гальперин/РИА Новости

Награда может показаться нетипичной для фармацевтического бренда, однако препараты в социально заметных категориях все чаще оцениваются не только медицинским сообществом, но и более широкой аудиторией. Устройство «Тирзетта», как утверждают создатели, упростит процедуру введения препарата.

В «Промомеде» отмечают, что препарат с зафиксированной дозой уже находится внутри автоинжектора, а для введения необходимо прижать устройство к коже и ввести препарат, контролируя процесс по движению поршня.

Представители «Промомед» рассказали, что простота использования поможет пациентам преодолеть психологический барьер, когда у пациента нет понятного алгоритма действий.

Также в «Промомеде» рассказали, что в терапии ожирения и контроля массы тела удобство автоинжектора станет особенно значимым.

«Чем меньше барьеров возникает между человеком и процедурой, тем выше шанс, что терапия не останется «сложной медицинской историей», а действительно встроится в жизнь», — говорится в сообщении.

Также на ПМЭФ-2026 «Промомед» подписал соглашение с фондом развития промышленности, в рамках которого будет запущено производство специализированных препаратов малых серий по полному циклу.

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