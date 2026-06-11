Названа неожиданная целевая аудитория мошенников на сайтах знакомств

Мошенники ищут «инвесторов» в криптовалюты даже на сайтах знакомств. Об этом в интервью RT предупредил главный редактор аналитического издания Runet Владимир Зыков.

«Они знакомятся с людьми на сайтах знакомств, долго входят в доверие, изображают романтику, заботу, интерес к жизни человека, а потом аккуратно подводят к теме инвестиций. Мол, я сам так зарабатываю, могу показать», — объяснил эксперт.

По его словам, сначала жертве могут дать заработать прибыль и вывести небольшую сумму денег, а затем начинается давление, чтобы вынудить человека вложить больше. После транзакции «возлюбленный инвестор» исчезает вместе с деньгами.

До этого эксперты предупредили об активности мошенников в день зарплаты.

Злоумышленники отслеживают корпоративные календари и наносят удар именно в тот момент, когда на счету сотрудника появляются реальные деньги. Анализ фишинговых атак за первый квартал 2026 года, проведенный компанией «Стахановец», показывает: в дни зарплаты количество вредоносных рассылок возрастает в два раза.

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