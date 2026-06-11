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Общество

В Сызрани суд лишил дачницу 30 кур из-за жалобы соседки на кудахтанье

ФССП Самарской области запретила женщине выезд за границу из-за кур на участке
Shutterstock

В Самарской области судебные приставы заставили женщину убрать кур с соседского участка, запретив ей выезжать за границу. Об этом сообщает региональное ГУ ФССП на своей странице «ВКонтакте».

Спор между двумя жительницами Сызранского района начался с того, что одна из них завела на своей земле почти три десятка кур с хозяйственными целями. Соседка, которой мешало постоянное кудахтанье, обратилась в суд с требованием прекратить использование участка не по назначению.

Женщины заключили утвержденное судьей мировое соглашение, установив срок для вывоза кур, но их владелица проигнорировала взятые на себя обязательства и не выполнила условия.

Тогда в отделении судебных приставов №1 города Сызрани и Сызранского района возбудили исполнительное производство. В отношении хозяйки кур вынесли постановление о временном ограничении на выезд из страны и взыскали с нее исполнительский сбор. После этого женщина убрала птицу со своего участка.

Ранее пара подала в суд на соседей из-за петуха, который кукарекает по 200 раз в день.

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