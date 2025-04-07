Россиян предупредили о скрытых наценках туроператоров из-за курсов валют

Разница между курсом туроператоров и курсом ЦБ может достигать 7,5%, а колебания между внутренними курсами компаний могут составлять до 4–5 рублей за доллар и 3–4 рублей за евро (например, при курсе ЦБ 87,81 руб./доллар операторы устанавливают 90,44–93,60 руб./доллар, а евро — 96,94–100,30 руб. при курсе ЦБ 94,11 руб.). Об этом «Газете.Ru» сообщили аналитики 1000bankov.ru.

«Это означает, что при покупке тура за 300 000 рублей разница в курсах валют может составить 15 000–22 500 рублей (при курсовой надбавке 5–7,5% к цене тура). Часто это остается незамеченным туристами. Важно понимать механизмы скрытой наценки и знать, как минимизировать дополнительные расходы при планировании отпуска», — объяснили аналитики.

По данным исследования, туроператоры активно используют разницу между официальным курсом Центрального банка и собственным внутренним курсом как дополнительный источник дохода. При конвертации стоимости путевок из долларов или евро в рубли они часто устанавливают свой курс на 3–5% выше официального. Это позволяет им получать значительную прибыль практически без усилий, особенно при массовых продажах туров в высокий сезон.

«Например, если официальный курс ЦБ РФ составляет 90 рублей за доллар, туроператор может использовать в расчетах курс 93–95 рублей. При стоимости тура в 1000 долларов разница составит от 3000 до 5000 рублей — сумма, которую большинство туристов просто не замечают в общей стоимости путевки», — отмечают эксперты.

Курсы валют существенно варьируются среди ведущих туроператоров. Некоторые компании предлагают доллар по 92 рубля, в то время как другие операторы могут устанавливать курс до 95 рублей. Подобная разница может показаться несущественной на первый взгляд, но при покупке дорогостоящего тура она превращается в значительную переплату.

«Стоит отметить, что разница в курсах не всегда означает разницу в качестве предоставляемых услуг. Туроператор с более высоким курсом валюты не обязательно предлагает лучший сервис или более комфортные условия проживания. Зачастую это просто дополнительный скрытый сбор, который увеличивает прибыль компании», — говорится в статье.

Туроператоры не только устанавливают свои курсы выше официальных, но и пользуются волатильностью валютного рынка. В периоды резких колебаний курса они могут не спешить снижать свой внутренний курс при укреплении рубля, но оперативно повышать его при ослаблении национальной валюты.

«Курсы валют у туроператоров могут меняться несколько раз в день, особенно в периоды высокой волатильности рынка. Однако эти изменения не всегда соответствуют динамике официального курса. Туроператоры могут удерживать выгодный для себя курс даже когда рыночные условия меняются в пользу потребителя.

Например, если в пятницу вечером официальный курс доллара снижается, туроператор может сохранить прежний высокий курс до понедельника, получив дополнительную прибыль от всех бронирований за выходные. Понимание этих механизмов помогает определить наиболее выгодное время для бронирования туров», — подчеркивают аналитики.

Разница между курсом туроператора и официальным курсом ЦБ РФ — это фактическая скрытая наценка, которую платит турист. При курсе ЦБ в 90 рублей за доллар и курсе туроператора в 95 рублей, наценка составляет более 5%.

«Особенно заметной эта разница становится при бронировании дорогих туров. Например, при покупке семейного отдыха стоимостью 5000 долларов разница в курсах может привести к переплате в 25 000 рублей — сумма, на которую можно было бы оплатить дополнительные экскурсии или повысить класс обслуживания», — добавляют эксперты.

В периоды экономической нестабильности и резких колебаний валютных курсов туроператоры могут увеличивать свою маржу еще сильнее, объясняя это «страховкой от валютных рисков». В такие периоды разница между официальным курсом и курсом туроператора может достигать 7–10%, что существенно увеличивает конечную стоимость отдыха.

«Таким образом, туроператоры активно используют валютные курсы как дополнительный источник прибыли, устанавливая их выше официальных и не всегда своевременно корректируя при изменении рыночной ситуации. Эта скрытая наценка может существенно увеличивать конечную стоимость отдыха, особенно при бронировании дорогих туров. Однако осведомленные туристы могут защитить свои финансовые интересы, сравнивая предложения разных компаний, отслеживая динамику курсов и выбирая оптимальное время для бронирования. Использование специализированных сервисов и калькуляторов стоимости туров помогает принимать обоснованные решения и избегать лишних трат. Знание механизмов формирования валютных курсов туроператорами позволяет туристам планировать свой отдых более экономно и эффективно, избегая неоправданных переплат и получая максимальную выгоду от своих путешествий», — резюмировали они.

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