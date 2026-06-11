Россиянам объяснили, как спасти кондиционер машины от поломки летом

Весной система охлаждения автомобиля часто простаивает без работы, и если летом вовремя не провести техобслуживание, мелкие неисправности могут быстро перерасти в серьезные поломки из-за утечки фреона, повреждения радиатора, выхода из строя компрессора и вентиляторов. Об этом «Газете.Ru» рассказал Роман Колесниченко, руководитель направления аренды и ремонта складской техники ПЭК: TECH.

«Снижение эффективности охлаждения может быть связано с утечкой фреона. Чаще всего эта проблема возникает из-за повреждения магистрали кондиционера или запорных клапанов, прилегающих к алюминиевым трубкам по всему подкапотному пространству», — объяснил он.

Для дозаправки системы хладагентом эксперт рекомендует обращаться только в сертифицированные центры, что поможет избежать подделок. Специалисты проведут вакуумирование кондиционера для удаления воздуха и влаги, проверку герметичности, а затем – дозированную закачку хладагента под давлением с контролем по манометрам и весам.

«Радиаторы кондиционера принимают на себя уличные камни и грязь, что часто приводит к микротрещинам, загрязнению ячеек, ухудшению теплообмена. В результате водитель сталкивается со снижением качества охлаждения, а в некоторых случаях – и перегревом двигателя», — рассказал специалист.

Исключить серьезные загрязнения поможет установка защитной сетки из мягкого металла, препятствующей попаданию мелкого щебня, пуха, частиц пыли в систему.

«Водителю важно поддерживать и чистоту подкапотного пространства, особенно если под защитной крышкой двигателя регулярно скапливаются посторонние предметы», — сказал он.

Самостоятельная очистка радиатора может повредить ячейки системы и запечатать засор внутри. Поэтому рекомендуем обратиться к специалистам автосервиса, которые частично разберут передние элементы автомобиля (бампер и фары), после чего – очистят радиатор от загрязнений аппаратом малого давления.

О повреждении салонного фильтра сигнализирует снижение потока воздуха из дефлекторов и появление неприятного запаха при включении кондиционера, возникающего на фоне скопления бактерий, грязи в системе.

«Избежать образования бактериальной среды в испарителе поможет замена салонного фильтра при техническом обслуживании один-два раза в год, а также антибактериальная обработка. По нашему опыту, эффективнее всего очищает воздух угольный фильтр, поглощающий не только пыль, но и неприятные запахи, выхлопные газы, копоть и другие вредные микрочастицы», — заявил эксперт.

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