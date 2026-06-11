Удобный график важнее зарплаты — 70% россиян считают его главным критерием подработки

Россияне по-разному смотрят на возможность сезонной подработки. 9% респондентов планируют заняться именно сезонной работой, 20% намерены подрабатывать по своему профилю, тогда как 23% готовы устроиться куда получится. Уже сейчас подрабатывают 4% опрошенных, еще 23% пока не определились с планами, а 20% респондентов заявили, что не собираются подрабатывать этим летом.

Это показало исследование сервисов Работа.ру и «Подработка», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Говоря о предполагаемом доходе от летней подработки, четверть опрошенных (24%) рассчитывают на заработок в диапазоне от 20 000 до 50 000 рублей. 23% надеются получить более 100 001 рублей, по 21% респондентов ожидают заработок в пределах от 50 000 до 70 000 рублей и от 70 000 до 100 000 рублей. Наконец, 11% планируют заработать до 20 000 рублей.

Респонденты также определили ключевые параметры идеальной подработки. На первом месте по значимости оказался удобный график (70%). Близость к дому важна для 47% респондентов. Возможность подрабатывать удаленно указали 41%, 40% набрали требования высокого дохода и стабильности. Хороший коллектив назвали 37%, удаленку — 36%, а наличие хорошего начальника важно для 33% респондентов. Для 27% опрошенных критична возможность получать выплаты каждый день или за смену. Официальное оформление важно для 24%, отсутствие требований к специальным навыкам — для 21%, отсутствие дресс-кода — для 19%.

Ранее россиянам назвали подработки, где без опыта можно получать 20–30 тыс. в месяц.