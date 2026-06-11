Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

Трое подростков ворвались в дом супругов и изнасиловали женщину на глазах мужа

В Австралии три подростка ворвались в дом и изнасиловали жену на глазах мужа
Tinnakorn jorruang/Shutterstock/FOTODOM

В Австралии три подростка ворвались в дом супругов и изнасиловали женщину на глазах ее мужа. Об этом сообщает ABC.

Все случилось в районе Манунда в городе Кэрнсе. Трое подростков в темное время суток вломились в дом супругов, двое из них были вооружены томагавком и ножом. Хозяева проснулись в своей спальне от грохота, злоумышленники напали на женщину и насиловали ее в разных частях дома, приставляя к ее лицу оружие. Ее мужа в это время удерживал третий соучастник. Преступники также украли из жилища кошелек, телефон, часы и банковские карты. Изнасилования прекратились, когда один из юношей сказал, что нужно уходить.

Двое из подростков предстанут перед судом в июле. Третий соучастник еще не заявил о признании вины.

Ранее мальчик угостил женщину соком со снотворным и привел к толпе насильников.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
У футболистов проблемы с въездом в США перед ЧМ. И ФИФА тут бессильна
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!