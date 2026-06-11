Трое подростков ворвались в дом супругов и изнасиловали женщину на глазах мужа

В Австралии три подростка ворвались в дом и изнасиловали жену на глазах мужа

В Австралии три подростка ворвались в дом супругов и изнасиловали женщину на глазах ее мужа. Об этом сообщает ABC.

Все случилось в районе Манунда в городе Кэрнсе. Трое подростков в темное время суток вломились в дом супругов, двое из них были вооружены томагавком и ножом. Хозяева проснулись в своей спальне от грохота, злоумышленники напали на женщину и насиловали ее в разных частях дома, приставляя к ее лицу оружие. Ее мужа в это время удерживал третий соучастник. Преступники также украли из жилища кошелек, телефон, часы и банковские карты. Изнасилования прекратились, когда один из юношей сказал, что нужно уходить.

Двое из подростков предстанут перед судом в июле. Третий соучастник еще не заявил о признании вины.

Ранее мальчик угостил женщину соком со снотворным и привел к толпе насильников.